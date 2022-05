Escalation di fuoco, ancora un'auto incendiata nella notte

BRINDISI - Continua a Brindisi l'escalation di fuoco: una ennesima incendiata nella notte questa volta in largo Peucezia al quartiere Commenda. La chiamata ai vigili del fuoco del comando di Brindisi è arrivata intorno alle 3.15 (domenica 8 maggio 2022). A prendere fuoco una suv Bmw X1.

La squadra dei pompieri, oltre a domare le fiamme, è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e il veiocolo eliminando eventuali perdite di sostanze infiammabili e staccando l'alimentazione dell'impianto elettrico, prevenendo così il rischio di un eventuale corto circuito. Non sono stati trovati elementi utili per qualificare l'episodio come dolo. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato.

Altri tre veicoli a fuoco lo scorso 3 maggio, sempre a Brindisi. Uno è divampato in via Romolo, le auto coinvolte sono una Renault Megane e una Fiat Panda, una Jeep Renegade è andata a fuoco, poi, in via Giovanni Battista Venturi, sempre al quartiere Perrino.