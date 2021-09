Ai domiciliari ma se ne andava in giro: finisce in carcere

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del luogo, per evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nella serata di ieri, lunedì 27 settembre, è stato sorpreso sulla pubblica via mentre rientrava presso il suo domicilio, dopo essersi arbitrariamente allontanato in mattinata senza alcuna autorizzazione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.