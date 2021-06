Ai domiciliari irrintracciabile per 24 ore: continuerà la detenzione

Un 43enne di Tuturano, lo scorso 5 giugno scorso non è stato trovato in casa dai carabinieri durante un controllo

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Tuturano hanno arrestato per evasione un 43enne del luogo, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. In particolare, nel corso di un controllo presso l'abitazione, l’uomo il 5 giugno scorso non è stato trovato in casa dagli operanti che si sono accertati dell’avvenuto allontanamento senza alcuna autorizzazione, attivando le relative ricerche che si sono concluse nella mattinata seguente quando l'uomo è rientrato a casa. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 43enne è stato rimesso in libertà e riaccompagnato presso la sua abitazione per continuare la misura cautelare cui era sottoposto.