Evade dai domiciliari, finge un malore e va al pronto soccorso: denunciato

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato un 45enne del luogo, per evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, sostendendo di non sentirsi bene, si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino da dove si è allontanato dopo circa un’ora senza essere visitato e non facendo più rientro presso la sua abitazione.