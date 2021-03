Evade dai domiciliari e in casa detiene eroina: "pizzicato" dai carabinieri

BRINDISI - Viene trovato fuori casa nonostante fosse ai domiciliari e, nell'abitazione, i carabinieri ci trovano della droga. I militari della stazione di Brindisi centro, al termine degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di Damiano Carriere, 40enne del luogo, per evasione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, l'uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, senza il permesso dell'autorità competente. Poi, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione del suo domicilio trovando 6,9 grammi di eroina, confezionati in due differenti involucri di cellophane, nascosti nel bagno. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione per proseguire la misura degli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.