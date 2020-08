Spinge anziana, la fa cadere e le strappa la collana: era appena evaso

BRINDISI - E' evaso dai domiciliari e ha rapinato una pensionata, facendola cadere per terra. Il 47enne Francesco Greco, di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione Casale. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri (giovedì 27 agosto). L’uomo, sottoposto ai domiciliari, è uscito da casa e poco dopo ha spinto alle spalle una brindisina di 76 anni, strappandole la collanina in oro, del valore pari a circa mille euro, dal collo, mentre si trovava ancora per terra.

Intervenuti nel giro di pochi minuti, i militari si sono fatti fornire dalla vittima una descrizione del rapinatore. Nel giro di pochi istanti sono risaliti a Francesco Greco. Lo stesso, di lì a breve, è stato rintracciato nella sua abitazione, ancora in possesso della refurtiva, successivamente restituita alla proprietaria. La malcapitata ha riportato alcune echimosi non refertate. Greco, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliari, per evasione e rapina.