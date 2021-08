Ai domiciliari, sorpreso fuori casa: scatta la denuncia

A Torchiarolo un uomo non si è presentato presso la stazione dei carabinieri violando le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno

BRINDISI - Ai domiciliari, viene sorpreso durante un controllo fuori dalla propria abitazione. A Brindisi, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 49enne del luogo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per evasione. In particolare, l'uomo, durante un controllo eseguito dai militari, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione, privo di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

A Torchiarolo invece, i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 38enne del luogo, per violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui è sottoposto. L'uomo infatti non si è presentato presso il comando dei militari, in violazione delle prescrizioni imposte dalla citata misura.