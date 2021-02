Truffa della polizza auto, paga on line ma non riceve il contrassegno

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Casale hanno denunciato in stato di libertà una 47enne di Villa Literno (provincia di Caserta), per truffa. In particolare, un operaio 20enne del luogo ha denunciato stazione carabinieri che dopo avere attivato una polizza assicurativa Rca on line per la propria autovettura ed aver pagato la quietanza di 912 euro, mediante ricarica sulla postepay intestata alla donna, non ha ricevuto il relativo contratto assicurativo.