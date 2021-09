Ubriaca, inveisce contro il titolare di un bar e i clienti e se la prende con i carabinieri

BRINDISI - Due persone sono state denunciate dai carabinieri, rispettiavemente per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Codice della Strada. E' accaduto a Cisternino e a San Pietro Vernotico.

In particolare, a Fasano, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti presso un esercizio pubblico di Cisternino su richiesta del titolare, poiché una cliente stava manifestando una incontrollata rabbia, inveendo contro di lui e i clienti presenti. La donna, una 41enne di Cisternino ha continuanto in queste sue manifestazioni incontrollate anche in costanza di intervento dei militari contro i quali ha inveito, offenderli e compiendo resistenza fisica. Trasportata in caserma e identificata, la 41enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stata sanzionata per ubriachezza manifesta.

A San Pietro Vernotico, invece, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, hanno denunciato un 22enne del luogo per essersi rifiutato di sottoporsi ai controlli previsti dal Codice della Strada necessari ad accertare l’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanza stupefacenti. In particolare, l’uomo, che circolava su una strada cittadina alla guida di un’autovettura di proprietà di un suo parente, è stato fermato dai militari che hanno riscontrato il suo evidente stato di alterazione psicofisica e all’invito di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il locale ospedale per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, ha espresso il suo rifiuto. Il veicolo è stato affidato al proprietario. La patente è stata ritirata.