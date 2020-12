Fiamme in una abitazione, famiglia e cane tratti in salvo

BRINDISI - Due ragazzi e il loro cane sono stati tratti in salvo questa mattina, intorno alle 8 di oggi (lunedì 28 dicembre), dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di una abitazione in via Leonardo da Vinci 30, al rione Sant'Elia. Diversi elettrodomestici sono andati in fiamme, riempendo la casa di fumo. I giovani e l'amico a quattro zampe sono stati messi al sicuro. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per nessuno di loro, ma i danni riportati dall'appartamento, purtroppo, sono ingenti. L'immobile è infatti inagibile a causa dei fumi ie l'impianto elettrico, del tutto compromesso, dovrà essere ripristinato.