Ancora fuoco, brucia un canneto vicino Cerano: il fumo raggiunge la Statale

BRINDISI - Un grosso incendio sulla strada statale 613 Bari-Lecce, all'altezza dell'uscita per Cerano-Borgo Ducale, ha impegnato i vigili del fuoco del comando di Brindisi che sono intervenuti sul posto con cinque equipaggi e 15 unità. Ad andare a fuoco sterpaglie e un canneto che ha creato una densa colonna di fumo. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore per questioni di sicurezza ma la circolazione è ritornata alla normalità. Sul posto, anche, la polizia stradale, polizia locale e Anas.