Fiamme in centro: danni ingenti in uno studio dentistico

BRINDISI - Il rogo è divampato intorno alle 23:30 di ieri, venerdì 17 marzo. Colpito uno studio dentistico di corso Garibaldi, in centro a Brindisi. La prima partenza del comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta. Sul posto, anche i carabinieri del capoluogo adriatico. Alla fine i danni saranno ingenti, hanno interessato una stanza.

I vigili del fuoco, anche con l'ausilio di una scala - lo studio è situtato al primo piano -, sono riusciti alla fine ad avere la meglio sulle fiamme. Probabilmente, il rogo ha avuto origine da un fornellino usato per fare le protesi dentarie. Il loro intervento ha limitato i danni allo studio, anche se, come detto, in una stanza si sono registrati danni ingenti.