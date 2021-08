Incendio nella notte: le fiamme distruggono una Fiat Panda

BRINDISI - Auto a fuoco questa notte (25 agosto) intorno all'1:30 circa al villaggio San Paolo. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Panda intestata ad un 74enne del luogo. Domante dai vigili del fuoco, sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di Brindisi. E' in corso la quantificazione dei danni non coperti, comunque, da assicurazione.