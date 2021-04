Fiamme nella notte, distrutto un furgone in centro

BRINDISI - Incendio nella notte, in piazza Cairoli a Brindisi. Intorno alle 3 un Renault Kangoo è stato completamente avvolto dalle fiamme che hanno distrutto buona parte del veicolo parcheggiato attorno alla fontana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.