Fiamme in pieno centro, a fuoco negozio di alimentari

E' successo questa sera, 2 settembre, in via Ferrante Fornari. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri: probabile cortocircuito

BRINDISI - Incendio in pieno centro a Brindisi questa sera (2 settembre 2021). A fuoco un negozio di alimentari in via Ferrante Fornari. L'esercizio commerciale aveva normalmente chiuso alle 20.45. Il rogo è avvenuto prima delle 23.

Le fiamme hanno interessato l'interno del locale. Probabilmente il rogo è partito da qui. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, per accertare la natura dell'incendio. Intanto la via è stata chiusa al traffico. I danni sono apparsi subito seri.

Dopo aver preso in mano la situazione, i vigili del fuoco hanno constatato che l'interno era completamente annerito. Bisognerà appurare la natura dell'incendio, ma l'ipotesi del dolo, stando alle prime informazioni, è esclusa. Probabilmente si è trattato di un cortocircuito.