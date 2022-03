Fiamme in uno scantinato, evacuata palazzina al Paradiso: soccorsa una persona disabile

BRINDISI - Un incendio si è sviluppato intorno alle 15 di oggi (lunedì 21 marzo 2022) nello scantinato di uno stabile in via Panzini al quartiere Paradiso. Al momento non ci sarebbero nè feriti enè intossicati ma, per sicurezza la palazzina è stata evacuata.

I vigili del fuoco impegnati con autoscale e autobotte hanno raggiunto il secondo piano per soccorrere una persona disabile, mentre al primo piano, proprio in direzione della cantina interessata dalle fiamme, mamma, papà e la loro piccola figlioletta sono stati fatti scendere attraverso una scala, sempre con l'aiuto dei pompieri. Una enorme coltre di fumo nero, infatti, ha invaso le scale che portano ai piani. Sul posto anche la polizia locale e carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento