Incidente frontale al Paradiso: una ragazza in codice rosso

BRINDISI - Un frontale nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, poco prima dello scoccare della mezzanotte, in città. E' accaduto in via Egnazia, al Paradiso, a Brindisi. Sul posto la polizia locale della città, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Due le auto coinvolte, i guidatori sono entrambi residenti nei paraggi.

Una ragazza 28enne è stata trasportata all'ospedale Perrino in codice rosso. Anche il ragazzo, di 27 anni, è stato trasportato in ospedale, in condizioni migliori. Al momento, non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni dei due giovani. L'incidente è avvenuto per cause ancora da accertare, la dinamica è al vaglio della polizia locale.