Fuga di gas ed esplosione in un appartamento: paura per una donna

BRINDISI - Esplosione in un appartamento, tanta paura per una donna, fortunatamente illesa. E' accaduto nelle mattinata di oggi, venerdì 2 dicembre, dopo le 9 in via dei Gracchi, a Brindisi. La deflagrazione è dovuta a una fuga di gas. Danneggiati gli infissi e un mobile, la signora che era in casa al monento dell'evento sta bene. La perdita di gas è avvenuta da una bombola o da un tubo difettoso. La donna stava cucinando, la stanza si è saturata ed è avvenuta l'esplosione. Fortunatamente, le finestre erano aperte. Sono intervenuti i vigili del fuoco.