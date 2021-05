A fuoco chiosco del pane, paura al quartiere Paradiso

BRINDISI - Un incendio ha danneggiato questa notte, intorno alle 3 ( martedì 11 maggio 2021), il chiosco per la vendita del pane in via Fogazzano, al quartiere Paradiso di Brindisi. Le fiamme hanno parzialmente annerito una parete laterale.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso a spegnere, prontamente, il rogo e a mettere in sicurezza l'intera zona visto che all'interno del locale vi erano due bombole di gpl. Sul posto, anche, le volanti della Polizia di Stato che indagano sulla possibile matrice.