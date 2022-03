Brindisi, a fuoco un'imbarcazione parcheggiata in un piazzale

BRINDISI - Un incendio ha interessato un'imbarcazione parcheggiata nel piazzale di uno stabile. E' accaduto questa sera (giovedì 31 marzo), intorno alle 21:40, a Brindisi. Per la precisione: in via Torretta, rione Paradiso. La barca, una "open" di circa sei metri, era parcheggiata all'esterno di un rudere abbandonato. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e gli agenti della polizia di Stato, per comprendere la natura del rogo. L'incendio ha distrutto solo la poppa della barca. La batteria del mezzo era staccata, mentre il motore era stato revisionato. Si fa avanti l'ipotesi del dolo.