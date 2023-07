Furgoncino va a fuoco durante la marcia: paura per due persone

BRINDISI - Il furgoncino sul quale viaggiavano ha preso fuoco mentre era in marcia. Sono scesi subito dal mezzo. Attimi di paura per due persone intorno alle 20 di oggi, lunedì 3 luglio, ad Apani, località di Brindisi. Il furgoncino è stato avvolto dalla fiamme. Quando i vigili del fuoco, prontamente allertati e diretti verso il luogo, sono arrivati, il mezzo era evidentemente danneggiato, molto danneggiato dalle fiamme. La squadra del comando di Brindisi dei pompieri ha quindi domato il rogo. Presenti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo adriatico, per viabilità e altre questioni di propria competenza, sempre inerenti l'accaduto. Fortunatamente, non si è registrato alcun ferito.