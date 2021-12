Nel garage un'auto smontata, rubata a Lecce: denunciati in due

BRINDISI - Avevano un'auto - smontata - rubata a Lecce pochi giorni fa: denununciati per ricettazione dagli agenti della Questura di Brindisi. Finiscono così nei guai due brindisini. In particolare, nella mattinata di ieri, martedì 7 dicembre, gli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà A.S.(25 anni) e S.V.(50 anni), entrambi volti noti alle forze dell'ordine, per il reato di ricettazione.

Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino, che aveva indicato la presenza di materiale esplodente, verosimilmente da utilizzare per il confezionamento di grossi petardi artigianali, nascosto all'interno di un garage di via Canova (al rione Sant'Elia). Gli agenti delle Volanti sono riusciti a individuare il garage segnalato e a contattare il proprietario. E' partita immediatamente la perquisizione ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, perquisizione estesa anche all'abitazione.

Sebbene le ricerche non abbiano portato al rinvenimento del materiale esplodente, la perquisizione ha avuto esito positivo poiché è stata rinvenuta una Fiat Grande Punto rubata a Lecce il 3 dicembre scorso. La vettura era stata smontata sia nelle parti meccaniche che negli accessori. Gli accertamenti hanno fatto emergere che, oltre al proprietario del garage (S.V.), lo stesso garage era utilizzato anche da A.S. Entrambi i brindisino, già noti alle forze dell'ordine per vari reati sopratutto di natura predatoria, sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria. L'auto - posta sotto sequestro - è stata affidata alla ditta Tarantini.