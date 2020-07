Gare notturne in città: “Strada trasformata in circuito per moto”

BRINDISI – Le moto sfrecciano fino a superare i 100 chilometri orari, su un asfalto insidioso. Quasi ogni notte, via Caduti di via Fani si trasforma in un circuito di gara, con disagi per i cittadini e rischi enormi per chi partecipa alle sfide clandestine su due ruote. Lo segnala alla redazione di BrindisiReport un cittadino, con un mix di preoccupazione ed esasperazione. Il motodromo fai da te va dall’imbocco del ponte di via Caduti di via Fani, altezza liceo classico, alla rotatoria di collegamento con la strada statale 7 Brindisi-Taranto. Più o meno a metà percorso c’è anche la rotonda realizzata in corrispondenza del centro commerciale Brin Park.

Si tratta di un rettilineo con isola spartitraffico centrale. Ai margini della carreggiata si depositano dei cuscinetti di aghi di pino che cadono dagli alberi. Una piccola distrazione o una manovra sbagliata è in un baleno ci si ritrova sull’asfalto, o, peggio, contro un tronco. I rombi di motore disturbano il sonno dei residenti non prima della mezzanotte.

“Pur nella consapevolezza della esiguità delle pattuglie disponibili – spiega l’autore della segnalazione – sarebbe consigliabile qualche giro di controllo da parte delle forze dell’ordine. Perché prima o poi qualcuno potrebbe farsi seriamente male. E’ necessario inoltre rimuovere il tappeto di aghi di pino che si deposita sull’asfalto, per scongiurare il rischio di incidenti”. Proprio nella tarda serata di ieri, infatti, uno scooter a bordo del quale procedevano (a velocità moderata) due ragazzi, dopo aver slittato sugli aghi di pino, si è scontrato con un’auto in sosta, trascinando i malcapitati sulla strada per una cinquantina di metri. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 e la Polizia Locale. I due, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite.