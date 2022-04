In giro con un coltello di 35 centimetri: bloccata e denunciata

BRINDISI - Se ne andava in giro con un coltello di 35 centimetri, fermata dagli agenti delle volanti e della polizia ferroviaria, ha opposto resistenza. E' stata denunciata. E' accaduto questa mattina, sabato 23 aprile, a Brindisi. A.L. - queste le iniziali della 38enne - è stata segnalata in quanto si aggirava per le vie del centro, nei pressi della stazione ferroviaria, tenendo tra le mani un grosso coltello da cucina della lunghezza di circa 35 centimetri.

La donna è stata rintracciata sul marciapiede del binario numero 4 ed è stata immediatamente accerchiata dai poliziotti. Questi hanno isolato la zona, per evitare che A.L. potesse nuocere all'incolumità altrui. I poliziotti hanno disarmato e bloccato la donna, nonostante avesse opposto resistenza. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che, dato l'evidente stato di agitazione della donna, l'ha trasportata in ospedale. Dopo gli accertamenti di rito, A.L. è stata denunciata in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per il porto abusivo del coltello. L'arma è stata posta sotto sequestro.