In giro con un coltello nello sportello dell'auto, denunciato un 31enne

L'uomo è stato fermato ad un posto di blocco in città dai carabinieri della sezione radiomobile di Brindisi

BRINDISI - I carabinieri della compagnia di Brindisi, sezione radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 31enne del luogo, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In particolare, durante un controllo per le vie della città di Brindisi, i militari hanno fermato l'uomo alla guida dell'auto e rinvenuto, a seguito di controllo, un coltello, nascosto nella portiera anteriore del veicolo, che è stato sottoposto a sequestro.