In giro con un coltello ed un cacciavite nascosti nel marsupio, denunciato

BRINDISI - I carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In particolare, il giovane, controllato a piedi in una via del centro abitato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri e di un cacciavite della lunghezza totale di 36 centimetri, entrambi nascosti all’interno di un marsupio. Gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro.