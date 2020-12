In giro con un coltello: denunciato dopo la perquisizione

BRINDISI - Un uomo finisce nei guai a Brindisi, perché andava in giro con un coltello lungo oltre 16 centimetri. I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, per porto di armi o oggetti atti a offendere. L'uomo, nella mattinata di ieri, 8 dicembre, è stato controllato a piedi in una via del centro abitato e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16,5 centimetri, occultato nel del giubbotto indossato. L'arma bianca è stata sottoposta a sequestro.