In giro con un coltello nel marsupio, denunciato un 37enne

BRINDISI - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Ceglie Messapica per porto di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, nel corso della notte, è stato controllato alla guida della sua autovettura e trovato ingiustificatamente in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 18 centimetri, di cui 7 di lama, occultato all’interno di un marsupio. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.