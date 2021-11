In giro con un coltello dalla lama di 10 centimetri: denunciato

BRINDISI - In giro per Brindisi con un coltello con lama lunga dieci centimetri: denunciato dalla polizia. Nel corso di servizi di controllo del territorio, rinforzati per l'avvicinarsi del Black Friday e del periodo natalizio, la sezione Volanti ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero che, durante un controllo, ha assunto un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti, tanto da indurli a sottoporlo a una perquisizione.

Le ricerche hanno permesso di rinvenire nelle tasche del giovane un coltello/cavatappi con lama lunga circa dieci centimetri. E' accaduto ieri, giovedì 18 novembre 2021. Le iniziali dell'uomo sono B.D., il cittadino straniero ha 50 anni. Dopo le formalità di rito e il fotosegnalamento, l'uomo, a causa dell'arma bianca, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio (articolo 699 del codice penale).