In giro in moto ma senza patente: giovane denunciato

BRINDISI - A distanza di più di un anno, viene fermato nuovamente dai carabinieri in sella alla sua moto. In entrambe le occasioni, alla rischiesta di esibire i documenti, ha dovuto rispondere di non aver mai conseguito la patente. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne del luogo, per reiterazione nella guida senza patente poiché mai conseguita. Il giovane, nella serata di ieri, 31 ottobre, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato fermato alla guida del proprio motociclo, ed è risultato sprovvisto di patente guida poiché mai conseguita. Lo stesso addebito gli venne contestato il 23 agosto 2019 quando, fermato per un controllo, anche allora dichiarò di non avere la patente.

