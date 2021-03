Grosso ramo cade in via Egnazia per il forte vento, intervento dei vigili del fuoco

Sul posto anche carabinieri e polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per permetterne la rimozione, non si registrano feriti

BRINDISI - Il forte vento di questa mattina (lunedì 15 marzo 2021) ha causato la caduta di un grosso ramo in via Egnazia a Brindisi. Il ramo è venuto giù da un albero presente nel cortile della scuola "Deledda". Fortunatamente, non si registrano feriti e al momento della caduta non passava alcuna auto.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell'area, con due mezzi. Con l'autoscala stanno sfoltendo i rami pericolanti. Sul posto anche i carabinieri e personale della polizia locale. Successivamente, la pulizia sarà affidata alla Multiservizi. La via è momentaneamente chiusa al traffico.