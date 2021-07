Alla guida senza mai aver conseguito la patente, beccato per la seconda volta

BRINDISI - Sorpreso, ancora una volta, alla guida senza patente. Per questo i carabinieri della compagnia-sezione Radiomobile di Brindisi, hanno denunciato un 40enne del luogo. In particolare, i militari hanno sorpreso l’uomo a circolare per la città alla guida di un’autovettura, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, reiterando la medesima violazione già contestata nel mese di agosto 2020.