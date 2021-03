In giro in auto con la marijuana: denunciato un giovane

Nei guai un 21enne, trovato in possesso di due buste trasparenti in cellophane, contenenti complessivamente 10,2 grammi di stupefacente

BRINDISI - Se ne andava in giro in auto per le strade della città con a bordo della marijuana. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane nella serata del 21 marzo è stato fermato alla guida della sua autovettura ed è stato trovato in possesso di due buste trasparenti in cellophane, contenenti complessivamente 10,2 grammi di marijuana, nascoste sotto il sedile lato guida del veicolo, nonché della somma contante di 45 euro ritenuta provento illecito, il tutto sottoposto a sequestro.