Auto a gpl prende fuoco durante la marcia, provvidenziale l'intervento dei pompieri

BRINDISI - Momenti di concitazione ieri sera (mercoledì 27 aprile 2022) intorno alle 21:53 in via Montecristo a Brindisi. Un'automobile alimentata a gas ha preso fuoco durante la marcia. Provvidenziale l'intervento immediato di una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi che ha domato le fiamme nel breve tempo e messo in sicurezza l'area con la contestuale chiusura dell'impianto gpl. L'ulteriore verifica strumentale ha permesso di scongiurare eventuali altre perdite di gas o sostanze infiammabili. Controlli, anche, all'impianto elettrico per prevenire il rischio di corto circuito del materiale isolante a protezione dei conduttori elettrici a seguito dell'incendio che, comunque, non ha causati danni ad altre vetture e persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.