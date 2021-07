Il fuoco delle sterpaglie si spinge oltre, coinvolte tre auto: disagi alla viabilità

BRINDISI - Dalle 11,40 di oggi, giovedì 15 luglio, quattro mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati a domare un incendio sulla strada statale 16 che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Le fiamme hanno avvolto dapprima le sterpaglie, coinvolgendo anche tre auto parcheggiate all'interno di una abitazione privata, proprio accanto ad un distributore di carburanti in disuso. Sul posto, anche, la polizia locale per far defluire il traffico. La visibilità della carreggiata, infatti, è compromessa dalla coltre di fumo nero sprigionato dalle fiamme.

Seguono aggiornamenti