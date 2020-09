Incendio nel vecchio stabile della forestale, in fiamme rifiuti

BRINDISI - Un'incendio si è propagato questa mattina nel vecchio stabile della Forestale in via Ettore Ciciriello. A prendere fuoco per cause ancora da spiegare vari rifiuti, nel piano terra, tra i quali cataste di legno. All'interno della struttura, di competenza del Comune di Brindisi e che si trova accanto all’ex collegio navale "Tommaseo", anche, una bombola di gas, fortunatamente inesplosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per domare le fiamme. La struttura non presenta danni ma il vano scale era completamente invaso dal fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.