Incendio notturno nella zona antiracket: danneggiate tre auto

BRINDISI - Partite da un'auto, le fiamme hanno investito anche le vetture adiacenti. Si sono vissuti momenti di grande concitazione stanotte (tra lunedì 17 e martedì 18 aprile) in via Occorsio a Brindisi, nella zona antiracket del rione Paradiso, nei pressi di via della Torretta.

Sviluppatosi intorno all'una, l’incendio ha investito la Volkswagen Polo di un'agente di Polizia locale. Poi si è propagato a una Fiat Panda e a una Ford Fiesta, parcheggiate accanto. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell'ordine. Non sono state rinvenute tracce di dolo. Da accertare l'origine della combustione.