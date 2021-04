Paura in via Benedetto Brin per uno scontro tra auto e moto

BRINDISI - Paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza in seguito a un incidente tra un'auto e una moto. E' accaduto oggi pomeriggio (domenica 18 aprile 2021), prima delle 19, in via Benedetto Brin, a Brindisi. Sul posto gli agenti della polizia locale e personale del 118. Stando a una prima ricostruzione dell'impatto, una Mercedes classe A stava percorrendo via Benedetto Brin, in direzione via Materdomini.

All'altezza dell'intersezione con via Pisa, l'auto ha cominciato una manovra di svolta a sinistra per entrare in un cortile condominiale. Di fronte stava provenendo un motociclo Kawasaki Z 650. Il guidatore della moto non è riuscito a scansare l'auto, urtandola sulla portiera posteriore destra. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo. Lo stesso conducente, nonostante la dinamica sia stata violenta, è rimasto, fortunatamente, ferito in modo lieve (G.D., 22 anni, di Brindisi). Illeso l'automobilista, brindisino di 45 anni.