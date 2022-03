Incidente in un cantiere navale, studente 21enne finisce sotto ad un muletto

BRINDISI - Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10, nell' area di parcheggio dei cantieri navali Danese yachting service di Brindisi, in via Rizzo. Un ragazzo, S.S. di 21 anni, di San Michele Salentino, sarebbe rimasto incastrato sotto ad un muletto, riportando alcune fratture. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo, in codice rosso, presso il Perrino di Brindisi, i vigili del fuoco e la polizia locale.

L'incidente si è verificato durante lo svolgimento del corso di formazione “trasporto navale” dell’ Its logistica Puglia, con sede legale a Taranto e sede distaccata di Brindisi. Più precisamente, lo studente-praticante di San Michele Salentino, durante una manovra di guida di un muletto di proprietà della Danese Yacht, condotto da altro praticante, E. D., nato nel 1991, è stato investito e gli arti inferiori rimasti incastrati sotto lo stesso.

I vigili del fuoco, presenti sul posto per altra attività, hanno liberato il ragazzo, unitamente agli operai della Danese. Il giovane è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Perrino di Brindisi dove è stato sottoposto a Tac. Avrebbe riportato lo schiacciamento del bacino e dell'addome. Giunti sul posto, gli agenti della polizia locale di Brindisi hanno provveduto ad allertare il responsabile dello Spesal della Asl di Brindisi. Intanto il pm di turno, Francesco Carluccio, ha disposto il sequestro del muletto e dell'area dove è avvenuto l'incidente.

La nota dell'azienda “Cantiere Navale Danese Yacht Service”

L’azienda “Cantiere Navale Danese Yacht Service” di Brindisi esprime rammarico per quanto accaduto questa mattina durante lo svolgimento dell’ultima lezione relativa al modulo di infrastrutture logistiche del corso Its tecnico superiore del trasporto navale e augura una pronta e piena guarigione allo studente coinvolto nell’incidente che si è verificato negli spazi messi a disposizione dall’azienda per consentire lo svolgimento delle attività formative. Vale la pena sottolineare quanto sia stato fondamentale il pieno rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di tutti per scongiurare un epilogo ben più tragico dell’episodio.