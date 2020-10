Incidente in moto nei pressi di fontana Tancredi

BRINDISI - Incidente in via provinciale per San Vito, a Brindisi, nei pressi della fontana Tancredi: una moto coinvolta. E' successo intorno alle 16.30 di oggi (giovedì 29 ottobre). Tanta paura e traffico momentaneamente in tilt, ma per fortuna le condizioni del motociclista non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani di Brindisi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei vigili.

