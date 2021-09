Allarme bomba al Comune, individuato e denunciato il presunto autore della chiamata

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini della videosorveglianza in zona. Da una cabina telefonica in piazza Crispi, avrebbe segnalato al 112 la presenza di un ordigno esplosivo

BRINDISI - I carabinieri della stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne del luogo per procurato allarme. L’uomo, nella mattinata del 14 settembre scorso, da una cabina telefonica in piazza Crispi, avrebbe segnalato al 112 la presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’ufficio anagrafe del Municipio. Le operazioni di bonifica hanno avuto esito negativo. Le indagini hanno consentito anche con l’acquisizione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, di individuare il presunto autore della telefonata.