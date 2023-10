Ladri in azione nel negozio di videogame con la "complicità" di un gatto

BRINDISI - Sarà l'istinto felino, sarà l'indole predatoria. I gatti vengono spesso apostrofati come "ladri". Ma quello protagonista di questa storia è diventato, suo malgrado, complice dei banditi. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre tre malviventi si sono introdotti nel negozio di videogame Game Time, a Brindisi. Hanno fatto razzia di console e denaro. Sono "spariti" ben 1.500 euro, un danno non da poco per Paolo Solimini, il giovane titolare. Sembrerebbe la solita storia (ma non per questo accettabile, sia chiaro): c'è chi investe e si impegna in un'attività ma deve fare i conti con chi invece preferisce rubare e non solo campare del lavoro altrui, ma anche danneggiare il prossimo. Ma in questa vicenda, come accennato, c'è una singolarità non da poco: il ruolo giocato - inconsapevolmente - dal povero felino.

Il giorno prima del furto qualcuno introduce un gatto nella vetrina dell'esercizio commerciale. Il felino è malmesso, sembra che qualcuno si sia accanito su di lui. Paolo Solimini non resta indifferente e inizia a prendersene cura. Potrebbe essere di qualcuno che l'ha perso, così il titolare del negozio affigge anche dei volantini con tanto di foto, nel caso il suo padrone lo riconosca. Intanto, lo nutre e gli dà ricovero: il micio può dormire nel negozio. E, durante il giorno, fa compagnia a Paolo.

Poi, sabato mattina, l'amara sorpresa: mancano all'appello tre console, un monitor e, per sovrammercato, ben 1.500 euro. I ladri, si ricostruirà in seguito, sono tre, volti nascosti coperti dal cappuccio. Si sono introdotti, alle 00:45, dal portono condominiale di via Germanico - il negozio si trova in via Cicerone - e, attraverso una finestra, sono entrati nell'adiacente esercizio commerciale e hanno potuto agire indisturbati. Poi, terminata la razzia, sono usciti all'1:05.

La coincidenza temporale dell'entrata in scena del gatto con il furto desta più di qualche sospetto. L'idea è che i malviventi abbiano "mandato avanti" l'inconsapevole felino, certi che sarebbe rimasto nottetempo nel negozio. Cosa che è puntualmente accaduta. E se un gatto si può muovere indisturbato, vuol dire che non ci sono sensori di allarme. Questo porta a un secondo ragionamento: la probabilità che il furto sia stato compiuto da conoscenti di qualcuno che frequenta il negozio è alto. Perché una strategia simile presuppone cognizioni che non possono appartenere a completi sconosciuti.

E' una ricostruzione avventata? Saranno le indagini a dare risposte. Intanto, resta il danno, poiché Paolo Solimini non è assicurato contro simili eventi. E resta anche un altro dettaglio: ogni console ha un numero seriale, che andrà segnalato. Quindi, chi si connetterà alla rete con un apparecchio rubato, sarà identificato tramite l'indirizzo ip. Intanto, i carabinieri che indagano sulla vicenda stanno visionando le immagini di diverse telecamere presenti nella zona, per risalire all'identità dei malviventi.

Infine, resterà negli annali della cronaca questo furto con la "complicità", ovviamente involontaria e obtorto collo, del povero felino.