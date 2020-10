Rubano il triciclo a una disabile: furto ignobile in città

BRINDISI - E' il suo unico mezzo di trasporto, le sue seconde gambe, ciò che le consente di vivere la giornata in autonomia ma, ancora una volta, in poco meno di un anno, le è stato rubato. Vittima del furto una donna portatrice di handicap, una 62enne di Brindisi, alla quale questa mattina, davanti alla Coop di via Pace a Brindisi, è stata rubata la bicicletta a tre ruote. Un atto assolutamente indicibile considerato che si tratta del secondo episodio: il primo il 31 dicembre 2019. Una triste vicenda sollevata dal figlio della donna che si trova a Roma.

"Sono stanco di vedere questi soprusi - spiega il ragazzo - per giunta abbiamo atteso molto tempo perché arrivasse il mezzo dalla Asl con diverse e lunghe pratiche burocratiche". Per il furto è stata sporta denuncia così come per il primo episodio. "La cosa orribile - conclude il ragazzo - é non comprendere che tale ciclo a mia madre occorre per muoversi per il quotidiano. Mi appello a chiunque veda un triciclo rosso con cestino di farlo presto presente alle autorità competenti".