Ladro si barrica nello stanzino di un negozio: polizia sfonda la porta

BRINDISI - Nella serata di ieri (martedì 1 febbraio 2022), nella centralissima piazza Cairoli a Brindisi, in pieno centro, le pattuglie della sezione Volanti della questura di Brindisi, hanno arrestato P.M., 52enne tarantino, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali (soprattutto per reati contro il patrimonio) per il reato di furto aggravato. L'uomo si è introdotto in una rvendita di prodotti per animali e, approfittando del frangente in cui la giovane commessa stava servendo un altro cliente, si è introdotto in uno stanzino che funge da spogliatoio del personale dipendente.

La ragazza, una volta finito di servire il cliente, si è avviata verso lo stanzino e, aprendo la porta ha notato la presenza del 52enne intento a rovistare nella borsa e negli effetti personali che lei stessa aveva lasciato. L'uomo aveva già preso una banconota. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione un altro cliente appena entrato nel locale che ha tentato di aprire lo stanzino mentre la commessa ha chiamato il numero di emergenza.

Una volta sul posto gli agenti della Volantehanno sfondato la porta dello stanzino e arrestato l'uomo ch è stato prima accompagnato in questura per la formalizzazione degli atti di rito e il foto segnalamento presso la polizia Scientifica, e poi trasferito, su disposizione del pm di turno, presso la Casa Circondariale di Lecce.