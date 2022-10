Uova e bastoni contro bus Stp, mezzi vandalizzati al Paradiso e a Sant'Elia

BRINDISI - Lancio di uova e bastoni contro gli autobus della Stp. Episodi di teppismo nella notte di Halloween si sono verificati al quartiere Paradiso ( linea 3) e a Sant'Elia dove alcuni mezzi dell'azienda di trasporti sono stati presi d'assalto e costretti a far ritorno in deposito per essere lavati e quindi sosituiti. A bordo dei bus c'erano dei passeggeri ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male.

Nel rione Paradiso un bus è stato colpito con dei bastoni con la conseguenza di alcune ammaccature sulla carrozzeria. I mezzi hanno fatto rientro in deposito per essere puliti e sostituiti e questo sta provocando ritardi delle corse in esercizio. E' stata la stessa azienda ad informare l'utenza dell'accaduto attraverso la pagina Facebook. L'azienda ha informato le forze dell'ordine. L'ultimo episodio analogo un anno fa con il lancio di oggetti metallici sui mezzi Stp al rione Santa Chiara.