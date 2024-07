BRINDISI – Da Brindisi a Lecce fingendosi dipendenti Enel per truffare anziani: scoperti dalla Polizia locale. Nei guai una donna, due giovani e il titolare della ditta (tutti e quattro sono di Brindisi) che aveva fissato telefonicamente gli appuntamenti con gli anziani vittime di questa truffa non andata a buon fine grazie all’intervento dei parenti. Gli episodi si sono verificati il 28 giugno e l’11 luglio scorsi, rispettivamente in zona Salesiani e in zona Mazzini a Lecce.

Nel primo caso la potenziale vittima è stata una donna di 80 anni, che circa un anno fa era già incappata nella rete di della truffa del “falso incidente” perpetrata da “falsi carabinieri” che le avevano estorto 2mila eruo; nel secondo, una coppia di ultranovantenni.

L’intervento degli agenti è scattato grazie alle segnalazioni giunte al numero 0832.230055 dedicato al contrasto e alla prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani, nell’ambito del progetto “Siate accorti!”.

I parenti, infatti, allarmati dalle modalità con le quali i propri cari erano stati convinti a fissare un appuntamento con sedicenti dipendenti Enel, sotto la minaccia di vedersi interrotta l’erogazione di energia elettrica, hanno contattato il Comando della Polizia locale spiegando i fatti. Una pattuglia si è presentata a casa delle vittime nel giorno dell’appuntamento.

Gli agenti hanno identificato tre persone che esibivano lettere di “incarico alla vendita a domicilio” e tesserini di riconoscimento irregolari secondo la normativa che disciplina il settore del commercio, e cioè il decreto legislativo n. 114/98, perché privi di fotografia dell’incaricato e del numero progressivo. Inoltre, è stato identificato anche il titolare della società, con sede a Brindisi, che aveva fissato entrambi gli appuntamenti, persona che risultava gravata da numerosi precedenti penali, di cui alcuni specifici per truffa, circostanza che ha avvalorato l’ipotesi di indagare sull’attività in corso.

Dell’esito degli interventi è stata trasmessa informativa di reato alla Procura della Repubblica ed è stato informato il Questore per l’adozione di eventuali provvedimenti di “foglio di via”.

