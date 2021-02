Maltempo: pali divelti e alberi caduti per il vento. San Pietro: danni al palazzetto

BRINDISI - Il telefono del centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi squilla ininterrottamente da questa notte (15 febbraio). Gli uomini di Brindisi e provincia sono impegnati in decine di interventi: pali divelti, alberi caduti, cartelloni pericolanti. Non bastava il freddo, ci si è messo anche il forte vento, le raffiche sono potenti e creano diversi disagi in città e in provincia.

Problemi per il palazzetto dello sport a San Pietro Vernotico, chiusa via Pisacane, si attende l'intervento dei vigili del fuoco. Intanto, Protezione civile e comandate della Polizia locale, Emanuele Sergio sul posto. Si è staccata la guaina che copre il tetto, che va messo in sicurezza. Qualora cadesse giù, potrebbe creare danni alla circolazione o ferire i passanti. Pezzi della stessa sono già finiti sull'asfalto nelle vie limitrofe.

A Brindisi, per il forte vento, i vigili del fuoco sono impegnati da ieri sera. Si contano almeno una decina di interventi, con alberi e pali dell'illuminazione pubblica divelti, cartelloni pubblicitari e antenne pericolanti. A Sant'Elia un albero è caduto su una scuola. In un'altro caso, un albero è caduto tra due auto. Uno dei proprietari era fortunatamento sceso qualche secondo prima dalla vettura. A Tuturano un albero, durante la mattinata, è caduto su una casa in via Colemi.

Articolo in aggiornamento