Manovra sbagliata: monovolume con turisti a bordo finisce sui binari

BRINDISI - Sarà stato tradito da un attimo di distrazione e da non conoscere quel tratto stradale un gruppo di turisti stranieri, da poco sbarcati al porto di Brindisi, intorno alle 19.45 di oggi, domenica 2 agosto, finiti con il Ford Transit sui binari della zona industriale, in via Enrico Fermi, all'altezza della rotatoria. Non è la prima volta che accade un'incidente simile perchè le rotaie, dove circolano solo treni merci, sono parallele ai vialoni della zona industriale.

Non essendoci, poi, protezione tra la strada e le rotaie può capitare che automobilisti che, come in questo caso, non conoscono la zona, per un'attimo di distrazione finiscono sui binari. Allertata la polizia locale di Brindisi, è stato inviato un carro attrezzi per rimuovere il mezzo.