Fermato dopo inseguimento, in auto nascondeva una mazza da baseball

BRINDISI - Un giovane C.O. di 21 anni è stato denunciato a piede libero dalla polizia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonchè per porto di oggetto atti ad offendere, poichè viaggiava con una mazza da baseball nell'auto. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti intorno alle 14:50 di oggi (sabato 2 aprile 2022) al rione Sant'Angelo dopo aver ingaggiato un inseguimento con la pattuglia in viale Aldo Moro. Una volta sceso dall'auto ha iniziato ad inveire contro gli agenti che hanno deciso di sottoporlo a perquisizione. Dal controllo approfondito è stata rinvenuta una mazza da baseball lunga 62 centimetri che è stata posta sotto sequestro e il 21enne denunciato a piede libero.