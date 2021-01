Truffa on line per una ricarica postepay, raggirata una studentessa

BRINDISI - Aveva messo un annuncio di vendita di alcuni mobili on line ma è stata raggirata da un 25enne di Milanno, in provincia di Messina. In particolare, la studentessa è stata contattata da un non meglio indicato uomo che, con raggiri, è riuscito a farsi fare una ricarica di 86 euro sulla prepagata postepay intestata, però, al 25enne. A seguito della denunciata presentata dalla studentezza alla stazione dei carabinieri di Brindisi Casale, grazie alle indagini i carabinieri sono risaliti al 25enne che è stato denunciato.